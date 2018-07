Berlin (SID) - Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) hat im Jahr 2016 die Anzahl ihrer Kontrollen leicht auf 12.646 gesteigert. Im Jahr zuvor hatte es 12.425 Kontrollen gegeben. Auch die Zahl der möglichen Verstöße stieg auf 98 an. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 20 Sanktionen wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Richtlinien ausgesprochen. Das sind sieben weniger als 2015. Das teilte die NADA am Donnerstag auf ihrer Jahrespressekonferenz in Berlin mit.

Der Gesamtetat der NADA betrug 2016 9,6 Millionen Euro. Davon stammten rund 5,8 Millionen aus Bundesmitteln (60 Prozent). Im Jahr 2015 hatte der Etat 9,1 Millionen Euro betragen.