Washington (dpa) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat US-Präsident Donald Trump davor gewarnt, das Pariser Klimaabkommen aufzukündigen. Wenn der US-Präsident sagen würde, er wolle aus dem Pariser Abkommen aussteigen, dann sei es die Pflicht Europas zu sagen: So gehe das nicht, sagte Juncker. In den USA hatten sich zuvor Anzeichen verdichtet, dass Trump das Klimaschutzabkommen aufkündigen will. Berichte, wonach die Entscheidung bereits getroffen sei, wurden aber nicht bestätigt. Trump kündigte an, seine Entscheidung in den nächsten Tagen bekanntgeben zu wollen.

