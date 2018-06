Los Angeles (AFP) Die Zahl der Obdachlosen im Verwaltungsbezirk Los Angeles ist dieses Jahr um 23 Prozent gestiegen. Insgesamt lebten in den 88 zugehörigen Gemeinden knapp 58.000 Menschen auf der Straße (2016: knapp 47.000) teilte die Obdachlosenhilfe in Los Angeles am Mittwoch mit. Die Verschlechterung erfolgte trotz der Bemühungen, die Krise einzudämmen.

