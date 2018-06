Berlin (AFP) Die größte Verfassungsreform der laufenden Legislaturperiode ist unter Dach und Fach: Der Bundesrat billigte am Freitag einstimmig die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen, die der Bundestag am Donnerstag beschlossen hatte. Von 2020 an sollen die Länder jährlich knapp zehn Milliarden Euro vom Bund erhalten, außerdem wird sich der Bund künftig an der Schulfinanzierung beteiligen und eine Infrastrukturgesellschaft für die Bundesautobahnen errichten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.