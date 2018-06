Berlin (AFP) Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hält eine Stabilisierung Libyens nur durch abgestimmte europäische Anstrengungen für möglich. Was Libyen brauche, sei ein gemeinsamer europäischer Auftritt, "eine gemeinsame europäische Strategie, nicht die Differenziertheit unterschiedlicher Länderinteressen", sagte Gabriel am Freitag in der Bundestagsdebatte über die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im Mittelmeer. Derzeit würden in Libyen noch zu sehr unterschiedliche Länderinteressen vertreten.

