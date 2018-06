Berlin (AFP) Hochträchtige Tiere dürfen künftig nicht mehr geschlachtet werden. Der Bundesrat billigte am Freitag ein vom Bundestag im Mai beschlossenes Gesetz, das ein Schlachtverbot für Säugetiere "im letzten Drittel der Trächtigkeit" vorsieht. In dieser Zeit empfänden die Ungeborenen "bis zu ihrem Tod Schmerzen und Leiden", was dem Tierschutzrecht widerspreche, heißt es im Gesetzestext. Die Ungeborenen ersticken bei der Schlachtung durch Sauerstoffmangel.

