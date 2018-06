Ingolstadt (AFP) Audi wird die rund 24.000 Modelle mit illegaler Abgassoftware voraussichtlich ab Juli in die Werkstätten rufen. Betroffen in Deutschland seien rund 14.000 Kunden, teilte der Autobauer am Donnerstagabend in Ingolstadt mit. In der Werkstatt wird eine neue Software aufgespielt; dies dauere etwa 30 Minuten.

