Brüssel (AFP) Die EU-Staats- und Regierungschef halten erstmals einen Gipfel zur digitalen Zukunft Europas ab. Das Sondertreffen findet am 29. September in Estlands Hauptstadt Tallinn statt, wie ein Sprecher des künftigen estnischen EU-Ratsvorsitzes mitteilte. Estland übernimmt zum 1. Juli die halbjährlich wechselnde EU-Ratspräsidentschaft von Malta. Einer der Themenschwerpunkte des Baltenstaates ist der Ausbau des digitalen Binnenmarkts in der EU.

