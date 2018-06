Cardiff (SID) - Real Madrids Trainer Zinédine Zidane (44) lässt sich vor dem Finale der Champions League gegen seinen früheren Klub Juventus Turin am Samstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) nicht in die Karten schauen. Ob der wiedergenesene Waliser Gareth Bale in seiner Heimatstadt von Beginn an auflaufen werde, wollte der Franzose "nicht verraten". Es müsse auch nicht unbedingt Bale oder Isco heißen, "beide können auch zusammenspielen", sagte Zidane.

Sein Gegenüber Massimiliano Allegri (49) hat sich intensiv mit beiden Optionen beschäftigt. "Isco ist weniger vorhersagbar als Bale, aber mit ihm fehlt Real auch Geschwindigkeit", sagte der Italiener am Abend vor dem Finale. Bale hat seit dem Clásico Ende April gegen den FC Barcelona wegen Wadenproblemen nicht mehr gespielt, der Spanier Isco in der Endphase der Saison mit starken Leistungen Eindruck hinterlassen.

Während der Pressekonferenz im Millennium Stadium versuchte Allegri erneut, Titelverteidiger Real die Favoritenrolle zuzuschieben. Doch Zidane wehrte sich. "Real Madrid weiß, wie man mit diesem Druck umgeht. Ich habe das als Spieler und jetzt als Trainer erlebt", sagte der Franzose: "Alle sagen immer, dass wir der Favorit sind, aber im Fußball gibt es so etwas nicht. In einem Match kann viel passieren."