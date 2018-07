St. Petersburg (AFP) Nach der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump für einen Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen hat Russlands Staatschef Wladimir Putin Verständnis geäußert. "Ich werde nicht über Obama, oh, ich meine Trump urteilen wegen der Entscheidung, die er getroffen hat", sagte Putin am Freitag in St. Petersburg, wobei er zunächst den Namen von Trumps Amtsvorgänger Barack Obama nannte.

