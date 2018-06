Hamburg (SID) - Was steht an?

Das Internationale Deutsche Turnfest findet vom 3. bis 9. Juni in Berlin statt - mittlerweile zum fünften Mal seit 1861.

Was ist das überhaupt?

Die 43. Auflage der größten und ältesten Breitensportveranstaltung der Welt. Die Premiere gab es 1860 in Coburg. Seinerzeit mit 1300 Teilnehmern. Rekordhalter ist seit 1987 Berlin mit 120.000 Mitwirkenden.

Wieviele aktive Sportler sind diesmal dabei?

Etwas mehr als 80.000 Teilnehmer zwischen zwölf und 80 Jahren aus 3161 Vereinen haben sich angemeldet. Die Vielfalt an sportlichen Disziplinen ist enorm. Die Bandbreite reicht von Einradfahren und Rope Skipping über alte Turnspiele wie Prellball und Schleuderball bis hin zum Wertungsmusizieren. Dazu passend lautet das diesjährige offizielle Turnfestmotto: "Wie bunt ist das denn!"

Gibt es auch Hochleistungssport zu sehen?

Ja, denn alle olympischen Disziplinen ermitteln in der Hauptstadt ihre neuen deutschen Meister. Traditionsgemäß in ausverkauften Hallen. Viele Breitensportler nutzen nach den eigenen Aktivitäten während des Tages die Gelegenheit, die Wettkämpfe ihrer Vorbilder am Abend live vor Ort zu verfolgen.

Was kostet das alles?

Schätzungen zufolge läuft es auf eine Gesamtsumme von rund 22 Millionen Euro hinaus, überwiegend gedeckt durch die Anmeldegebühren der Teilnehmer und Sponsoren. Eine Million Euro hat der Bund bereitgestellt.

Wo übernachten die vielen auswärtigen Gäste?

Rund die Hälfte von ihnen in 200 Gemeinschaftsquartieren, zumeist Schulen. Der Rest in Hotels und Pensionen. Berechnungen zufolge gibt jeder Turnfestteilnehmer etwa 350 Euro während seines Aufenthaltes aus.

Wie sicher ist das alles?

Als Reaktion auf den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz wurden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Erstmals werden die Schulunterkünfte von Sicherheitsdiensten überwacht. Neu ist auch, das bei Eröffungsfeier und Festumzug am Samstag am Brandenburger Tor komplett abgesperrt werden.

Und was ist mit Hambüchen?

Der Olympiasieger und ehemalige Weltmeister am Reck wird bei der Stadiongala am 6. Juni im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel offiziell aus der Nationalmannschaft verabschiedet. Werden bei ihm Tränen fließen?. Hambüchen dazu: "Eigentlich bin ich nicht so der Typ für feuchte Augen." Abwarten...

Was kommt nach Berlin?

Für das 44. Turnfest hat Leipzig bereits den Zuschlag erhalten. Stattfinden soll das Massenspektakel vom 12. bis 16. Mai 2021.