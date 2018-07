Düsseldorf (SID) - In der Tischtennis-Bundesliga der Damen finden schon ab der kommenden Saison nach der Hauptrunde Play-offs statt. Die Änderung des Spielsystems beschloss der Außerordentliche Bundestag des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) am Freitag am Rande der WM in Düsseldorf.

Auslöser für die Änderung waren die Rückzüge mehrere Mannschaften nach der abgelaufenen Saison und der gleichzeitige Mangel an Aufsteigern. Dadurch umfasst das Oberhaus in der kommenden Spielzeit lediglich sieben Mannschaften. Die Play-offs mit den sechs punktbesten Mannschaften sollen den Vereinen eine vergleichbare Anzahl von Heimspielen bringen wie zuvor die Hauptrunde mit der Sollstärke von zehn Klubs.