Juba (AFP) In einem südsudanesischen Dorf sind 15 Kinder an einem verunreinigten Impfstoff gegen Masern gestorben. Der Gesundheitsminister des Landes teilte am Freitag mit, dass lokale Behörden entgegen der Vorschriften den Impfstoff ungekühlt gelagert hätten. Untersuchungen hätten außerdem ergeben, dass bei 300 Impfungen die selbe Nadel benutzt wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.