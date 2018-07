Nürburgring (AFP) Das Musikfestival "Rock am Ring" ist wegen einer Terrorwarnung am Freitagabend unterbrochen worden. Die Polizei habe wegen einer "terroristischen Gefährdungslage" die Anweisung zu einer Unterbrechung der Großveranstaltung am Nürburgring erteilt, gab der Veranstalter bekannt. Auf dem Festivalgelände sollten Ermittlungen ermöglicht werden. Die Anweisung zur Unterbrechung sei "vorsorglich" erfolgt.

