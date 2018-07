Nürburgring (AFP) Das Musikfestival "Rock am Ring" kann nach der Unterbrechung wegen eines Terroralarms fortgesetzt werden. Nach der Durchsuchung des Festivalgeländes und der Überprüfung von drei Verdächtigen gab die Polizei am Samstagmorgen Entwarnung. Veranstalter Marek Lieberberg sagte, dass das Konzertprogramm "so schnell wir möglich" wieder aufgenommen werde. Die Tore zum Festivalgelände sollen um 13.30 Uhr öffnen.

