Santiago de Chile (AFP) Ein Richter in Chile hat 106 ehemalige Beamte der Geheimpolizei unter Diktator Augusto Pinochet wegen Entführungen von Oppositionellen zu langen Haftstrafen verurteilt. Die Verurteilten müssen nach dem Urteil vom Freitag für drei bis 20 Jahre ins Gefängnis. Ihnen wird zur Last gelegt, 16 Mitglieder einer linken Oppositionsgruppe verschleppt zu haben oder sich als Mittäter an den Verbrechen beteiligt zu haben.

