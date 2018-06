Dublin (SID) - Profigolfer Alex Cejka hat beim mit 8,7 Millionen Dollar dotierten Turnier der US-Tour in Dublin/Ohio nur knapp den Cut geschafft. Nach zwei Runden auf dem Par-72-Kurs liegt der Münchner mit 147 (74+73) Schlägen auf dem geteilten 64. Platz. Drei Birdies an seinen letzten fünf Löchern retteten Cejka in den dritten Turniertag.

Klar in Führung liegt der Amerikaner Jason Dufner, der nach seiner zweiten 65 bereits fünf Schläge Vorsprung auf seinen Landsmann Daniel Summerhays aufweist.