London (dpa) - In London ist ein Lastwagen am Abend auf der London Bridge in Fußgänger gefahren. Bewaffnete Polizei soll vor Ort sein, berichteten britische Medien. Die Lage war zunächst völlig unklar.

