London (AFP) Bei dem Vorfall auf einer Brücke in London handelt sich nach Angaben der britischen Premierministerin Theresa May um einen "möglichen Terrorakt". "Ich kann bestätigen, dass der schreckliche Vorfall in London als möglicher Terrorakt behandelt wird", teilte May in der Nacht zum Sonntag mit. Ein Lieferwagen war am Samstagabend auf der London Bridge in eine Menschenmenge gerast.

