Berlin (AFP) Unter den Verletzten bei dem Anschlag in London sind nach Angaben von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) auch zwei Deutsche. Eines der deutschen Opfer sei schwer verletzt, sagte de Maizière am Sonntag. Zu dem zweiten konnte er zunächst keine weiteren Angaben machen. Bei dem Anschlag in der britischen Hauptstadt waren am Samstagabend mindestens sieben Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.