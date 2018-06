Luco di Mugello (SID) - Die deutschen Motorrad-Piloten fahren in der Moto2-WM weiter den eigenen Ansprüchen hinterher. Beim Großen Preis von Italien in Mugello belegte Marcel Schrötter (Vilgertshofen) den elften Platz, sein Teamkollege Sandro Cortese (Berkheim) musste sich beim sechsten Lauf mit Rang 19 begnügen und blieb ohne Punkte.

"Es war ein sehr, sehr schwieriges Wochenende. Das Vertrauen zum Motorrad hat gefehlt", sagte Schrötter bei Eurosport 2: "Zumindest konnten wir ein paar Punkte mitnehmen. Ich kann momentan nicht angreifen."

Mattia Pasini feierte beim Heimrennen den elften Grand-Prix-Sieg seiner Karriere, hatte aber erstmals in der Moto2 die Nase vorn. Tom Lüthi (Schweiz) und Alex Márquez (Spanien) zogen im Dreikampf den Kürzeren. Franco Morbidelli wurde Vierter und behauptete seine Führung in der Gesamtwertung. Erstmals in dieser Saison gewann der Italiener nicht, wenn er ins Ziel kam.

Weder Schrötter noch der frühere Moto3-Weltmeister Cortese haben in diesem Jahr ein Top-5-Ergebnis geholt. Schrötter (24) wurde bei seinem bislang besten Rennen in Jerez/Spanien Sechster, Cortese (27) in Argentinien Achter.