Frankfurt/Main (SID) - Die deutschen Volleyballer haben in der Weltliga den dritten Sieg im dritten Spiel gefeiert. Gegen Venezuela gewann die junge Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani mit 3:1 (25:15, 25:19, 22:25, 25:14). Zuvor hatte sich der Gastgeber bereits gegen Österreich (3:1) und Kasachstan (3:0) durchgesetzt.

"Ich freue mich wirklich über die Entwicklung, die meine Mannschaft hier gezeigt hat. Gerade im Angriff haben wir schon viel dazu gelernt, auch wenn wir heute im dritten Satz nicht mit letzter Konsequenz gespielt haben", sagte Giani.

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) dominierte gegen Venezuela, als Weltranglisten-21. auf dem Papier der stärkste Gegner beim Vorrundenturnier der Gruppe drei in Frankfurt/Main, vor 1617 Zuschauern die ersten zwei Sätze. Im dritten Durchgang verloren die Deutschen ein wenig den Faden, machten dann aber alles klar. Daniel Malescha verwandelte den ersten Matchball.

Deutlich schwerer hatte sich die DVV-Mannschaft am Samstag gegen Österreich getan. Der Weltliga-Debütant wird zwar nur auf Position 94 der Rangliste geführt, präsentierte sich aber wesentlich stärker und bereitete den Deutschen gerade zu Beginn einige Kopfschmerzen.

Für Giani, der in Frankfurt bis auf Kapitän Christian Fromm ohne seine stärkste Sechs um Diagonalangreifer Georg Grozer auskam, war der erste Auftritt in der Weltliga unter seiner Führung ein voller Erfolg. Der Italiener schickte ein ganz junges Aufgebot ins Rennen, sein Team war im Durchschnitt nur 22,4 Jahre alt.

Bereits in der kommenden Woche steht das zweite Vorrundenturnier in Linz/Österreich auf dem Programm. Ziel ist das Erreichen der Finalrunde in Léon/Mexiko (17. bis 18. Juni). Der Gewinner steigt in die Gruppe zwei auf. In der Gruppe drei nehmen insgesamt zwölf Mannschaften teil, jedes Team spielt zwei Vorrunden-Turniere. Die drei Bestplatzierten der Gesamttabelle erreichen die Finalrunde mit Gastgeber Mexiko.