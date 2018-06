London (dpa) - Nach dem Terroranschlag in London werden derzeit 48 Verletzte in Krankenhäusern der britischen Hauptstadt behandelt. Weitere Opfer seien schon vor Ort versorgt worden, teilte der Rettungsdienst auf Twitter mit. Mutmaßliche Terroristen hatten bei Attacken auf der London Bridge und am Borough Market mindestens sechs Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. Sie fuhren zunächst mit einem Lieferwagen in eine Gruppe von Fußgängern. Später stiegen sie aus und attackierten Menschen mit Messern. Die Angreifer wurden dann am Borough Market von Sicherheitskräften erschossen.

