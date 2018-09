Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat Großbritannien nach den mutmaßlichen Terrorattacken in London die Unterstützung seines Landes zugesagt. "Was auch immer die Vereinigten Staaten tun können, um in London und im Vereinigten Königreich zu helfen, wir werden da sein - WIR SIND BEI EUCH - GOTT SCHÜTZE EUCH!", twitterte Trump.

