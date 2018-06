Jungholz (AFP) Ein 24-jähriger Deutscher ist bei einer nächtlichen Bergtour in Österreich tödlich verunglückt. Die Leiche des Mannes wurde am Sonntag auf dem Berg Sorgschrofen in Tirol von einer Wandergruppe entdeckt, wie die Nachrichtenagentur APA am Montag unter Berufung auf die Polizei meldete. Ein weiterer Deutscher, der offenbar mit dem 24-Jährigen unterwegs war, erlitt demnach schwere Verletzungen. Der 23-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

