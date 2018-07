Oldenburg (AFP) Nach einem Dachstuhlbrand im niedersächsischen Rastede ist am Sonntagabend eine 42-jährige Frau tot aufgefunden worden. Eine weitere Frau im Alter von 68 Jahren wurde mit Rauchvergiftung und leichten Brandverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei in Oldenburg am Montag mitteilte.

