Osnabrück (AFP) Ein 52-jähriger hat sich am Sonntag in Osnabrück vor einem Eis-Café mit Benzin übergossen und angezündet. Der völlig in Flammen stehende Mann konnte von Gästen mit Decken gelöscht werden und überlebte schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.