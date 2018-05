Miami (AFP) Bei einer Schießerei in Orlando im US-Bundesstaat Florida sind am Montag mehrere Menschen getötet worden. Die Situation in einem Industriegebiet sei inzwischen unter Kontrolle, teilte die örtliche Polizei am Vormittag (Ortszeit) mit. Die genaueren Umstände des Vorfalls waren zunächst unklar.

