Washington (dpa) - Der kleine Balkanstaat Montenegro ist offiziell Mitglied der Nato geworden. Bei einer Zeremonie im US-Außenministerium in Washington hinterlegte Außenminister Srdjan Darmanovic die Beitrittsurkunde seines Landes bei der US-Regierung, die nach dem Nordatlantikvertrag für die Aufbewahrung zuständig ist. Die Nato hat damit 29 Mitglieder. Das Bündnis hatte die Aufnahme des südosteuropäischen Landes im Mai 2016 formal beschlossen, was in Russland auf heftigen Protest stieß. Moskau sieht in der Osterweiterung der Nato eine Gefahr für die eigene Sicherheit.

