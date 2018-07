Berlin (SID) - Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen darf sich beim Internationalen Deutschen Turnfest in Berlin am Dienstag (20.00 Uhr) im Olympiastadion auf eine emotionale Verabschiedung aus der deutschen Nationalriege freuen. "Dieser Moment wird Teil einer einzigartigen Show sein, das verspreche ich", sagte Gala-Regisseur Harald Stephan am Pfingstmontag.

Die Vorbereitungen auf die zweistündige Party laufen seit 18 Monaten, 6500 Mitwirkende gestalten das Geschehen. Roter Faden des Programms ist eine "Stadtrundfahrt" durch Berlin, die das Turnfestmotto "Wie bunt ist das denn!" lebendig darstellen soll.