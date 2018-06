London (dpa) - Der verheerende Terror in Großbritannien in den vergangenen Wochen ist aus Sicht von Londons Polizeichefin Cressida Dick nicht aus dem Ausland gesteuert worden. Die jüngsten Anschläge hätten "zweifellos" eine internationale Dimension gehabt, der Schwerpunkt liege aber in Großbritannien selbst, sagte Dick dem Radiosender BBC4. Einen weiteren Anschlag schloss Dick nicht aus. Mit ihrer Rhetorik hätten der IS und andere Organisationen Menschen dazu aufgefordert, "mit einfachen Mitteln" die Sache selbst in die Hand zu nehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.