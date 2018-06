Dubai (AFP) Wegen des Angriffs auf eine Polizeistreife hat ein Gericht in Bahrain am Dienstag zwei Männer zu Tode verurteilt. Eine Quelle, die namentlich nicht genannt werden will, teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, dass drei weitere Angeklagte für die Straftat zu lebenslanger Haft verurteilt wurden. Der Angriff ereignete sich im April des vergangenen Jahres in einem schiitischen Dorf in der Nähe der Hauptstadt Manama.

