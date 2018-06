Hannover (AFP) Den Sicherheitsbehörden in Niedersachsen sind insgesamt 63 Islamisten bekannt, denen die einen Anschlag zutrauen. Hinzu kommen 29 potenzielle Helfer, die Attentate unterstützen würden, wie Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag in Hannover anlässlich der Vorstellung des Landesverfassungsschutzberichts erklärte.

