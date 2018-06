Neuenburg (SID) - Nico Elvedi (20) vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach fehlt der Schweizer Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel am Freitag (20.45 Uhr) auf den Färöer Inseln. Der Abwehrspieler leidet unter muskulären Problemen im linken Oberschenkel, bereits gegen Weißrussland am Donnerstag (1:0) war Elvedi nach der Pause ausgewechselt worden. In Absprache mit der Borussia sollen nun die weiteren Therapie-Maßnahmen koordiniert werden.

Für Elvedi rückt Ulisses Garcia (21) von Werder Bremen nach. Das teilte der Schweizer Verband am Dienstag mit. Der Außenverteidiger hatte bis dato mit der Schweizer U21-Nationalmannschaft trainiert.