Prag (SID) - Fußball-Wandervogel Marc Janko startet in sein nächstes Auslandsabenteuer. Der 33 Jahre alte österreichische Nationalstürmer wechselt vom Schweizer Meister FC Basel ablösefrei zum tschechischen Rekordchampion Sparta Prag. In der Goldenen Stadt erhält der 63-malige Auswahlspieler (28 Tore) einen Vertrag bis 2019.

Tschechien ist bereits Jankos sechste Auslandsstation. Seit der gebürtige Wiener in der Saison 2010/11 die heimische österreichische Liga verließ, spielte er bereits in den Niederlanden (Twente Enschede), Portugal (FC Porto), der Türkei (Trabzonspor), Australien (Sydney FC) und zuletzt in der Schweiz.