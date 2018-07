Glasgow (SID) - Nach den jüngsten Terroranschlägen in London und Manchester werden die Sicherheitsvorkehrungen vor dem WM-Qualifikationsspiel zwischen Schottland und England am Samstag (18.00 Uhr) in Glasgow erhöht. Wie der schottische Fußball-Verband SFA mitteilte, wird der Hampden Park eine halbe Stunde früher als geplant geöffnet, damit die Zuschauer vor dem Stadion umfangreichen Kontrollen unterzogen werden können.

Außerhalb soll ein Sicherheitsgürtel um die Arena dafür sorgen, dass sich nur Ticketinhaber dem Areal nähern. "Die Sicherheit der Fans ist für den schottischen Verband von höchster Wichtigkeit und als Teil einer verstärkten Sicherheitsoperation werden eine Reihe von Maßnahmen ergriffen", sagte ein SFA-Sprecher und appellierte an die Zuschauer, entsprechend frühzeitig anzureisen.