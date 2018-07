Berlin (SID) - Die Olympiadritte Sophie Scheder hat wegen ihrer Operation an der Patellasehne im linken Knie Ende März in Vail/Colorado die nacholympische Turnsaison abgehakt. "Olympia 2020 in Tokio ist mein großes Ziel. Da darf ich mir in der Reha keine Fehler erlauben", sagte die 20-Jährige beim Turnfest-Forum in Berlin.

Damit wird die Chemnitzerin, die in Rio de Janeiro am Stufenbarren die Bronzemedaille gewonnen hatte, weder bei den Weltmeisterschaften im Oktober in Montreal noch beim Weltcup-Turnier im November in Cottbus an die Geräte gehen. Wahrscheinlich findet das Comeback der Sportsoldatin beim DTB-Pokal im März 2018 statt.