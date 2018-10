Oldenburg (SID) - Brose Bamberg fehlt in der Basketball Bundesliga (BBL) nur noch ein Sieg zum Gewinn der dritten Meisterschaft in Folge. Der Titelverteidiger gewann das zweite Spiel der Finalserie bei den EWE Baskets Oldenburg nach einer erneut überlegenen Vorstellung mit 88:76 (48:32) und führt in der best-of-five-Serie der Play-offs 2:0. Am Sonntag (17.15 Uhr/Sport1 und telekombasketball.de) haben die Franken zu Hause ihren ersten Matchball.

Bester Werfer bei Pokalsieger Bamberg, dem das vierte Double der Vereinsgeschichte winkt, war Fabien Causeur mit 21 Punkten. Für Oldenburg verbuchte Brian Qvale 19 Punkte. Der achtmalige Meister Bamberg hatte das Auftaktspiel am vergangenen Sonntag klar für sich entschieden (96:60).