Berlin (AFP) Das Bundeskriminalamt (BKA) rechnet beim Hamburger G20-Gipfel in vier Wochen mit Ausschreitungen. "Wir müssen davon ausgehen, dass ein erhebliches Klientel in Hamburg das Ziel haben wird, die Veranstaltung zu stören", sagte BKA-Präsident Holger Münch der "Berliner Zeitung" vom Mittwoch. Auch bei früheren Veranstaltungen wie der Eröffnung der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main 2015 sei dies so gewesen.

