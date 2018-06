Berlin (AFP) Im Konflikt zwischen mehreren arabischen Staaten mit dem Golfemirat Katar hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) das große Interesse Deutschlands am Erhalt der Anti-IS-Koalition betont. "Wir alle sind daran interessiert, dass es zu keinen weiteren Eskalationen kommt", sagte Gabriel nach einem Gespräch mit seinem saudiarabischen Kollegen Adel al-Dschubeir am Mittwoch in Berlin.

