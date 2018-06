Teheran (AFP) Bei den offenbar koordinierten Angriffen in Teheran hat sich auch im Parlament ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Er habe zu einer Gruppe von bewaffneten Angreifern im Parlament gehört, meldete das iranische Staatsfernsehen Irib am Mittwoch. Zuvor hatte sich im Süden der Hauptstadt vor dem Mausoleum von Republikgründer Ayatollah Khomeini eine Selbstmordattentäterin in die Luft gesprengt.

