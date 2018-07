Rangun (dpa) - Eine Militärmaschine mit mehr als 100 Menschen an Bord ist möglicherweise in Myanmar abgestürzt. Das Flugzeug verschwand nach Angaben des Militärs im Südosten des Landes gegen 13.00 Uhr Ortszeit aus ungeklärter Ursache von den Radarschirmen. Seither fehlt von der Maschine jede Spur. An Bord sollen 104 Menschen gewesen sein, 90 Passagiere und 14 Besatzungsmitglieder. Der Militärchef des Landes, General Min Aung Hlaing, bestätigte auf seiner Facebook-Seite, dass die Maschine vermisst wird.

