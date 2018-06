Madrid (AFP) Für einen symbolischen Preis von einem Euro hat die spanische Großbank Santander die vor dem Kollaps stehende Banco Popular übernommen. Die Banco Popular habe kurz vor dem Zusammenbruch gestanden und hätte in naher Zukunft ihre Schulden nicht mehr bedienen können, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrer Funktion als oberste Bankenaufseherin der Eurozone am Mittwoch mit. Daher informierte sie die europäische Bankenabwicklungsbehörde SRB, die den Verkauf der Krisenbank an Santander in die Wege leitete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.