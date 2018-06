Berlin (SID) - Kunstturnerin Elisabeth Seitz hat bei den deutschen Meisterschaften in Berlin ihren 18. nationalen Titel gewonnen. Drei Tage nach ihrem Sieg im Mehrkampf sicherte sich die Olympia-Vierte am Stufenbarren an diesem Gerät die Goldmedaille.

Überschattet wurde das Gerätefinale von einer vermutlich schweren Verletzung von Lukas Dauser. Der neue deutsche Mehrkampf-Meister aus Berlin stürzte beim Abgang von den Ringen und wurde mit Verdacht auf Kreuzbandriss aus der Max-Schmeling-Halle getragen.

Beim Sprung verteidigte die Karlsruherin Pauline Tratz ihren Titel. Der Mehrkampf-Zweite Philipp Herder aus Berlin setzte sich am Boden durch, am Pauschenpferd siegte der Sechskampf-Dritte Ivan Rittschik aus Chemnitz. Meister an den Ringen wurde zum siebten Mal der Unterhachinger Marcel Nguyen.