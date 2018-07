Cincinnati (SID) - Baseball-Profi Scooter Gennett vom MLB-Klub Cincinnati Reds ist im Spiel gegen die St. Louis Cardinals (13:1) ein seltenes Kunststück geglückt. Gennett schlug als erster Spieler seines Teams vier Homeruns in einer Partie. In der Major League Baseball passierte dies erst zum 17. Mal.

"Es ist surreal, wirklich", sagte Gennett. "Als ich klein war, habe ich all diese Jungs bewundert und jetzt gelingt mir etwas, was hier noch nie jemand geschafft hat. Das kann ich gar nicht in Worte fassen", so der 27-Jährige, der aus Cincinnati stammt.