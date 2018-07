Flensburg (SID) - Das Comeback von Windsurf-Ikone Björn Dunkerbeck ist buchstäblich vom Winde verweht worden. Der Langstreckenwettbewerb "The Stretch" mit Start vor Flensburg und anvisiertem Ziel in Hejlsminde/Dänemark wurde am Mittwoch wegen widriger äußerer Bedingungen abgebrochen.

Angesichts von bis zu neun Windstärken, über zwei Meter hohen Wellen und peitschendem Regen zog der Wettkampfleiter nach fünf Stunden und 78 absolvierten km die Reißleine. "So etwas habe ich noch nie erlebt", sagte Dunkerbeck zu den Bedingungen.

Der 42-malige Weltmeister hatte sich am Mittwochvormittag unter anderem mit dem 16-maligen deutschen Meister Bernd Flessner auf die 110 km lange Strecke gemacht. Für den 47-jährigen Dunkerbeck war es der erste Wettkampf seit seinem Rücktritt 2014.

"Das ist mein Geschenk zum 50. Geburtstag des Windsurfens. Ich bin bereits mehrfach um die Insel Fehmarn gesurft und habe mehrere Rekorde für Distanzrennen aufgestellt", hatte Dunkerbeck vor dem Rennen gesagt.