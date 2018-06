Cleveland (SID) - Die Golden State Warriors sind nur noch einen Schritt von ihrem fünften Titel in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA entfernt. Das Team um die Superstars Stephen Curry und Kevin Durant gewann das dritte Finalspiel bei Titelverteidiger Cleveland Cavaliers und führt nach dem 118:113 in der best-of-seven-Serie 3:0. Am Freitag (Ortszeit) kann sich Golden State als erste Mannschaft ohne Play-off-Niederlage zum Meister krönen.

Mann des Abends war Warriors-Neuzugang Durant, der 31 Punkte erzielte, dabei kurz vor Schluss die entscheidenden sieben in Serie. "Er hat das Spiel übernommen", sagte Coach Steve Kerr: "Er ist seit langer Zeit ein überragender Spieler dieser Liga und spürt nun: Es ist seine Zeit, sein Moment, sein Team."

Zudem glänzten bei den Gästen auch Curry (26 Punkte, 13 Rebounds) und Klay Thompson (30 Punkte). Bei Cleveland konnten NBA-Aushängeschild LeBron James (39 Punkte) und Spielmacher Kyrie Irving (38 Punkte) die Niederlage trotz Fünf-Punkte-Führung vor dem letzten Viertel nicht verhindern. Insgesamt traf das Team nur 27 Prozent seiner Drei-Punkte-Würfe (Golden State: 49 Prozent).

Für die Warriors war es im 15. Play-off-Spiel der Saison der 15. Sieg, nie zuvor in der NBA-Geschichte war einem Team eine solche Serie gelungen.