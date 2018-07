Oldenburg (AFP) Die Ermittlungen zur Mordserie des früheren Krankenpflegers Niels H. werden mindestens noch bis in den Spätsommer dauern. H. habe in Vernehmungen die Verwendung eines weiteren Medikaments bei seinen Taten eingeräumt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag im niedersächsischen Oldenburg mit. Die Ermittlungen könnten deshalb nicht wie geplant bereits im Juni beendet werden.

