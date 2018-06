Berlin (AFP) Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat mit "großer Sorge" auf die Ankündigung eines Unabhängigkeitsreferendums der Kurden im Irak reagiert. "Vor einseitigen Schritten in dieser Frage können wir nur warnen", sagte Gabriel nach Angaben des Auswärtigen Amtes am Donnerstag bei seinem Besuch in Libyen.

