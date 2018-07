Wolfsburg (SID) - Vizemeister Grizzlys Wolfsburg hat für die nächste Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Deutsch-Amerikaner Alex Roach verpflichtet. Der 24 Jahre alte Verteidiger kommt für zunächst ein Jahr vom Ligakonkurrenten Eisbären Berlin.

Vor seinem Engagement bei den Eisbären spielte Roach in Nordamerika in der unterklassigen East Coast Hockey League (ECHL). "Alex ist ein sehr robuster Verteidiger, der auch für seine Teamkollegen in den Kampf gehen wird", sagte Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf.